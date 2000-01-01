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Лихачёв Иван Андреевич

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1766 и 1767

Пол

Мужской

Отец

Между 1736 и 1737 г.р.

Мать

Между 1741 и 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1766 и 1767

Отец: Лихачёв Андрей Кондратьевич

Мать: Лихачёва Агафия Максимовна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1792 и 1793

Дочь: Феофания Ивановна

Мать ребёнка: Лихачёва Домна Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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