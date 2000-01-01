Лихачёв Иван Андреевич
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1766 и 1767
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1766 и 1767
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1792 и 1793
Дочь: Феофания Ивановна
Мать ребёнка: Лихачёва Домна Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно