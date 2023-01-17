Накоренко (Косенко) Евдокия Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накоренко (Косенко) Евдокия Дементьевна

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

02.07.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1881 ст.

Отец: Косенко Дементий Корнеевич

Мать: Косенко Марфа Никоновна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
11.05.1902 ст.

Сын: Накоренко Кирилл Григорьевич

Отец ребёнка: Накоренко Григорий Андрианович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.

Сын: Накоренко Порфирий Григорьевич

Отец ребёнка: Накоренко Григорий Андрианович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.01.1905 ст.

Дочь: Колот Аксинья Григорьевна

Отец ребёнка: Накоренко Григорий Андрианович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.05.1907 ст.

Сын: Накоренко Феодосий Григорьевич

Отец ребёнка: Накоренко Григорий Андрианович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.11.1908 ст.

Дочь: Пастушенко Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Накоренко Григорий Андрианович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.

Сын: Накоренок Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Накоренко Григорий Андрианович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Григорий Андрианович

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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