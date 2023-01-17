Накоренко (Косенко) Евдокия Дементьевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1881 ст.
Рождение ребёнка
11.05.1902 ст.
Сын: Накоренко Кирилл Григорьевич
Отец ребёнка: Накоренко Григорий Андрианович
Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.
Сын: Накоренко Порфирий Григорьевич
Отец ребёнка: Накоренко Григорий Андрианович
Рождение ребёнка
19.01.1905 ст.
Дочь: Колот Аксинья Григорьевна
Отец ребёнка: Накоренко Григорий Андрианович
Рождение ребёнка
16.05.1907 ст.
Сын: Накоренко Феодосий Григорьевич
Отец ребёнка: Накоренко Григорий Андрианович
Рождение ребёнка
15.11.1908 ст.
Дочь: Пастушенко Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Накоренко Григорий Андрианович
Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.
Сын: Накоренок Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Накоренко Григорий Андрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно