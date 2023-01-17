Авдотья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Агафья Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Михайлов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Алексей Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Михайлов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Агафон Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Михайлов
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агафья Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Михайлов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Аксен Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Михайлов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Феклист Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Михайлов
Смерть
Неизвестно