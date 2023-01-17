Авдотья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Агафья Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Михайлов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Алексей Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Михайлов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Агафон Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Михайлов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агафья Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Михайлов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Аксен Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Михайлов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Феклист Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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