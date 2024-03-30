Благинина (Третьякова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина (Третьякова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

11.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Рождение ребёнка
23.09.1910

Дочь: Вологина Анна Фоминична

Отец ребёнка: Благинин Фома Екимович

Россия, Курганская область Шатровский район с. Ожогино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Благинин Фома Екимович

Россия, Курганская область Шатровский район д. Ожогино
Смерть
11.03.1961
Россия, Батурино
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