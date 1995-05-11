Кисликова (Яхонтова) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.08.1951
Дата смерти11.05.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1951
Отец: Яхонтов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
11.05.1995
Новосемейкино, Красноярский муниципальный район, Самарская область