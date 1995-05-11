Кисликова (Яхонтова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисликова (Яхонтова) Нина Николаевна

Место рождения

Ливны, город Ливны, Орловская область

Дата рождения

08.08.1951

Дата смерти

11.05.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1951

Отец: Яхонтов Николай

Мать: не указана

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
11.05.1995
Новосемейкино, Красноярский муниципальный район, Самарская область

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