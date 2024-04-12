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Осипишин Вадим Николаевич

Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

09.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1969

Отец: не указан

Мать: Осипишина Любовь

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
28.12.1998

Сын: Осипишин Даниил Вадимович

Мать ребёнка: Осипишина Анна Владимировна

Бракосочетание
2002

Жена: Осипишина Анна Владимировна

Рождение ребёнка
14.09.2004

Сын: Осипишин Кирилл Вадимович

Мать ребёнка: Осипишина Анна Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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