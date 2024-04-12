Осипишин Вадим Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1969
Мать: Осипишина Любовь
Рождение ребёнка
28.12.1998
Сын: Осипишин Даниил Вадимович
Мать ребёнка: Осипишина Анна Владимировна
Бракосочетание
2002
Рождение ребёнка
14.09.2004
Сын: Осипишин Кирилл Вадимович
Мать ребёнка: Осипишина Анна Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург