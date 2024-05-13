Шамсутдинова (Шамсутдинова) Шәмсенур (Шамсенур) Нуретдин Кызы 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамсутдинова (Шамсутдинова) Шәмсенур (Шамсенур) Нуретдин Кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы

Мать: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалов Залялдин

Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалов Залялдин

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалов Залялдин

Смерть
1998

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