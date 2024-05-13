Шамсутдинова (Шамсутдинова) Шәмсенур (Шамсенур) Нуретдин Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камалов Залялдин
Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Камалов Залялдин
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Камалов Залялдин
Смерть
1998