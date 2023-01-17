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Кудымов Егор Данилович

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Место рождения

Верхотурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1919

Дата смерти

23.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Кудымов Данил Федотович

Мать: Кудымова Анна Степановна

Верхотурский уезд, Пермская губерния
Военная служба
До 23.02.1942
Западный фронт
Красноармеец, помощник старшины 28-й гвардейский артиллерийский полк 9-я гвардейская стрелковая Краснознаменная дивизия 33-я армия Западный фронт.
Смерть
23.02.1942
Горечишенки, Воскресенская волость, Юхновский уезд
Убит 23.02.1942 г. Первичное место захоронения - Смоленская обл., Износковский район, д. Гричишенки, ныне территория Износковский район Калужская область Россия (рядом деревня Захарово). Увековечен в ... Показать все
Перезахоронение
Неизвестно
Днепровское, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Возможное место перезахоронения
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