Кудымов Егор Данилович
Место рожденияВерхотурский уезд, Пермская губерния
Дата рождения1919
Дата смерти23.02.1942
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Кудымов Данил Федотович
Мать: Кудымова Анна Степановна
Верхотурский уезд, Пермская губерния
Военная служба
До 23.02.1942
Западный фронт
Красноармеец, помощник старшины 28-й гвардейский артиллерийский полк 9-я гвардейская стрелковая Краснознаменная дивизия 33-я армия Западный фронт.
Смерть
23.02.1942
Горечишенки, Воскресенская волость, Юхновский уезд
Убит 23.02.1942 г. Первичное место захоронения - Смоленская обл., Износковский район, д. Гричишенки, ныне территория Износковский район Калужская область Россия (рядом деревня Захарово). Увековечен в ... Показать все
Перезахоронение
Неизвестно
Днепровское, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Возможное место перезахоронения