Высоцкий Аникий Корнилович 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Высоцкий Аникий Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Высоцкий Корнилий Алексеевич

Мать: Высоцкая Пелагея Кондратовна

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Высоцкий Алексей Аникиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Высоцкая) Федора Аникиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Высоцкий Иван Аникиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Высоцкая) Анастасия Аникиевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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