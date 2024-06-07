Высоцкий Аникий Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Высоцкий Алексей Аникиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Высоцкая) Федора Аникиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Высоцкая) Анастасия Аникиевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно