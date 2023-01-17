Шишкарёва Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти14.04.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Шишкарёв Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шишкарёв Христофор Дмитриевич
Отец ребёнка: Шишкарёв Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Шишкарёв Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Шишкарёв Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шишкарёва Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Шишкарёв Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Шишкарёв Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шишкарёва Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шишкарёв Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Шишкарёва Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шишкарёв Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1919
от крупозного воспаления лёгких.