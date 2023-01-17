Шишкарёва Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкарёва Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

14.04.1919

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Шишкарёв Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Шишкарёв Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шишкарёв Христофор Дмитриевич

Отец ребёнка: Шишкарёв Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Шишкарёв Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Шишкарёв Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шишкарёва Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Шишкарёв Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шишкарёв Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Шишкарёв Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шишкарёва Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шишкарёв Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Шишкарёва Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шишкарёв Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкарёв Дмитрий Михайлович

Смерть
14.04.1919
Вологда, город Вологда, Вологодская область
от крупозного воспаления лёгких.
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