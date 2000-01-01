Лихачёва (Вострецова) Дарья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихачёва (Вострецова) Дарья Семёновна

Лихачёва (Вострецова) Дарья Семёновна

avatar

Место рождения

(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

Между 1834 и 1837

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1834 и 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
14.01.1855

Муж: Лихачёв Матвей Иванович

Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
27.02.1856

Сын: Лихачёв Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Лихачёв Матвей Иванович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
11.11.1857

Дочь: Феоктиста Матвеевна

Отец ребёнка: Лихачёв Матвей Иванович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
29.06.1861

Сын: Лихачёв Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Лихачёв Матвей Иванович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.07.1862

Сын: Лихачёв Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Лихачёв Матвей Иванович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
03.10.1863

Дочь: Пелагия Матвеевна

Отец ребёнка: Лихачёв Матвей Иванович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
01.02.1865

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Лихачёв Матвей Иванович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close