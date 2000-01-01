Лихачёва (Вострецова) Дарья Семёновна
Место рождения(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рожденияМежду 1834 и 1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1834 и 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
14.01.1855
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
27.02.1856
Сын: Лихачёв Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Лихачёв Матвей Иванович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
11.11.1857
Дочь: Феоктиста Матвеевна
Отец ребёнка: Лихачёв Матвей Иванович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
29.06.1861
Отец ребёнка: Лихачёв Матвей Иванович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.07.1862
Сын: Лихачёв Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Лихачёв Матвей Иванович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
03.10.1863
Дочь: Пелагия Матвеевна
Отец ребёнка: Лихачёв Матвей Иванович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
01.02.1865
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Лихачёв Матвей Иванович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно