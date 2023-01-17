Потяркин Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рождения12.02.1911 ст.
Дата смерти22.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1911 ст.
Крещение
13.02.1911 ст.
восприемник запасной рядовой Сергей Савватьевич Сверлов справка ГААО
Бракосочетание
1935
Работа или профессия
1937
председатель Чакольского сельсовета
Рождение ребёнка
08.03.1938
Сын: Потяркин Ананий Михайлович
Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна
Рождение ребёнка
01.03.1940
Сын: Потяркин Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна
Военная служба
14.07.1941
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
отбыл Ленинградский ОВК, Ленинградская обл.
Военная награда
25.06.1945
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
награжден медалью "За оборону советского Заполярья"
Рождение ребёнка
01.02.1948
Дочь: Потяркина Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна
близнец Надежды
Рождение ребёнка
01.02.1948
Дочь: Потяркина Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна
близнец Любы
Рождение ребёнка
30.01.1949
Сын: Потяркин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна
Рождение ребёнка
06.04.1952
Дочь: Потяркина Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна
Рождение ребёнка
12.01.1955
Сын: Потяркин Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна
Рождение ребёнка
10.10.1957
Дочь: Ильина Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна
Рождение ребёнка
22.02.1960
Сын: Потяркин Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна
Смерть
22.09.1994
"от атеросклероза"