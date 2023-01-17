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Потяркин Михаил Ефимович

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.02.1911 ст.

Дата смерти

22.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1911 ст.

Отец: Потяркин Евфимий Иванович

Мать: Потяркина Мария Григорьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
13.02.1911 ст.
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
восприемник запасной рядовой Сергей Савватьевич Сверлов справка ГААО
Бракосочетание
1935

Жена: Потяркина Аполлинария Алексеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
1937
Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
председатель Чакольского сельсовета
Рождение ребёнка
08.03.1938

Сын: Потяркин Ананий Михайлович

Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.03.1940

Сын: Потяркин Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
14.07.1941
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
отбыл Ленинградский ОВК, Ленинградская обл.
Военная награда
25.06.1945
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
награжден медалью "За оборону советского Заполярья"
Рождение ребёнка
01.02.1948

Дочь: Потяркина Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
близнец Надежды
Рождение ребёнка
01.02.1948

Дочь: Потяркина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
близнец Любы
Рождение ребёнка
30.01.1949

Сын: Потяркин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.04.1952

Дочь: Потяркина Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.01.1955

Сын: Потяркин Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.10.1957

Дочь: Ильина Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.02.1960

Сын: Потяркин Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Потяркина Аполлинария Алексеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
22.09.1994
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
"от атеросклероза"
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