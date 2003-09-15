Баяндина (Долдина) Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баяндина (Долдина) Зоя Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1926

Дата смерти

15.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1926

Отец: Долдин Василий Кирилович

Мать: Долдина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
22.10.1949

Дочь: Шипицына Екатерина Афонасьевна

Отец ребёнка: Баяндин Афанасий Терентьевич

Рождение ребёнка
09.06.1951

Дочь: Аристова Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Баяндин Афанасий Терентьевич

Рождение ребёнка
03.06.1953

Дочь: Минуллина Надежда Афанасьевна

Отец ребёнка: Баяндин Афанасий Терентьевич

Рождение ребёнка
14.11.1957

Дочь: Кошкина Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Баяндин Афанасий Терентьевич

Рождение ребёнка
06.02.1961

Дочь: Баяндина Вера Афанасьевна

Отец ребёнка: Баяндин Афанасий Терентьевич

Смерть
15.09.2003

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