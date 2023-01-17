Тхорик Стефан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тхорик Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Сын: Тхорик Григорий Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 1888 ст.
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно