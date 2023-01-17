Тхорик Стефан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тхорик Стефан Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тхорик Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Сын: Тхорик Григорий Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 1888 ст.

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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