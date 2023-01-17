Осташкевич Мария Флориановна
Место рожденияМогилёв, хутор Краснополье
Дата рождения03.04.1911
Дата смерти12.07.1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1911
Могилёв, хутор Краснополье
Рождение ребёнка
28.07.1941
Дочь: Слесаренко Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Слесаренко Николай Иванович
Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.11.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1983
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния