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Осташкевич Мария Флориановна

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Место рождения

Могилёв, хутор Краснополье

Дата рождения

03.04.1911

Дата смерти

12.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1911

Отец: Осташкевич Флориан Григорьевич

Мать: Осташкевич Виктория Ивановна

Могилёв, хутор Краснополье
Рождение ребёнка
28.07.1941

Дочь: Слесаренко Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Слесаренко Николай Иванович

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.11.1964

Муж: Драмшев Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слесаренко Николай Иванович

Смерть
12.07.1983
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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