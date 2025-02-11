Егор Титов
мужской, родился 1841, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнисья Сергеева1811 г.р.
ОтецТит Корнилов1810 г.р.
Супруги
Марфа СергееваДо 1853 г.р.
Дети
Федосья Егорова29.05.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Тит Корнилов
Мать: Анисья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Сергеева
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
29.05.1871
Дочь: Федосья Егорова
Мать ребёнка: Марфа Сергеева
Смерть
Неизвестно