Егор Титов 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Егор Титов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1841, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анисья Сергеева1811 г.р.
Отец
Тит Корнилов1810 г.р.
Супруги
Марфа СергееваДо 1853 г.р.
Дети
Федосья Егорова29.05.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Тит Корнилов

Мать: Анисья Сергеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Сергеева

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

138

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

115

Рождение ребёнка
29.05.1871

Дочь: Федосья Егорова

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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