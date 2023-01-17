Пименов Александр Сергеевич
Место рожденияКашпирские хутора
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пименов Сергей Михайлович
Мать: не указана
Кашпирские хутора
Рождение ребёнка
29.08.1918
Сын: Пименов Иван Александрович
Мать ребёнка: Пименова Анна Никифоровна
Кашпир, Приволжский муниципальный район, Самарская область
В церковных книгах рождение 18 августа по старому стилю.. Запись 82 август 14/15
Смерть
Неизвестно