Пименов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименов Александр Сергеевич

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Место рождения

Кашпирские хутора

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пименов Сергей Михайлович

Мать: не указана

Кашпирские хутора
Рождение ребёнка
29.08.1918

Сын: Пименов Иван Александрович

Мать ребёнка: Пименова Анна Никифоровна

Кашпир, Приволжский муниципальный район, Самарская область
В церковных книгах рождение 18 августа по старому стилю.. Запись 82 август 14/15
Смерть
Неизвестно
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