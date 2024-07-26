Рудакова Анна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова Анна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Игнатий Абакумов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Степан Игнатиев

Отец ребёнка: Рудаков Игнатий Абакумов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Козьма Игнатьев

Отец ребёнка: Рудаков Игнатий Абакумов

Рождение ребёнка
08.03.1885

Сын: Рудаков Филат (Феофилат) Игнатьев

Отец ребёнка: Рудаков Игнатий Абакумов

Смерть
Неизвестно

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