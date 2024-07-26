Рудакова Анна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудаков Игнатий Абакумов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудаков Игнатий Абакумов
Рождение ребёнка
08.03.1885
Сын: Рудаков Филат (Феофилат) Игнатьев
Отец ребёнка: Рудаков Игнатий Абакумов
Смерть
Неизвестно