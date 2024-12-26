Божнин Сергей Максимов
мужской, родился 1659
умер 27.03.1746
ОтецБожнин Максим ВласовНеизвестно г.р.
МатьФекла ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ахманова Февронья Федотова1671 г.р.
Дети
Божнина Марфа Сергеевна1711 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец: Божнин Максим Власов
Мать: Фекла Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Божнина Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Ахманова Февронья Федотова
Смерть
27.03.1746