Божнин Сергей Максимов 1659 — найти родственников по фамилии на Familio

Божнин Сергей Максимов

Автор
ИБ
Березина (Коваленко) И.

мужской, родился 1659

умер 27.03.1746

Отец
Божнин Максим ВласовНеизвестно г.р.
Мать
Фекла ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ахманова Февронья Федотова1671 г.р.
Дети
Божнина Марфа Сергеевна1711 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: Божнин Максим Власов

Мать: Фекла Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахманова Февронья Федотова

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Божнина Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Ахманова Февронья Федотова

Смерть
27.03.1746

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