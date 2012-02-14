Тормышев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения19.11.1955
Дата смерти14.02.2012
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1955
Рождение ребёнка
21.06.1979
Дочь: Соболева (Тормышева) Ксения Александровна
Мать ребёнка: Тормышева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1980
Дочь: Курносова (Тормышева) Олеся Александровна
Мать ребёнка: Тормышева Ольга Николаевна
Смерть
14.02.2012