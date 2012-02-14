Тормышев Александр Иванович 19.11.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тормышев Александр Иванович

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

19.11.1955

Дата смерти

14.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1955

Отец: Тормышев Иван Григорьевич

Мать: Тормышева Прасковья Андреевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тормышева Ольга Николаевна

Место жительства
С 1955
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.06.1979

Дочь: Соболева (Тормышева) Ксения Александровна

Мать ребёнка: Тормышева Ольга Николаевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.07.1980

Дочь: Курносова (Тормышева) Олеся Александровна

Мать ребёнка: Тормышева Ольга Николаевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
14.02.2012

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