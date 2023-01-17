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Жуков Семен Михайлович

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

13.06.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Жуков Михаил

Мать: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.11.1850

Сын: Жуков Александр Семенович

Мать ребёнка: Жукова Вера Прокопьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1855

Дочь: Жукова Ирина Семеновна

Мать ребёнка: Жукова Вера Прокопьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Жуков Михаил Семенович

Мать ребёнка: Жукова Вера Прокопьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Жуков Пармен Семенович

Мать ребёнка: Жукова Вера Прокопьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1953

Дочь: Жукова Агния Семеновна

Мать ребёнка: Жукова Вера Прокопьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Вера Прокопьевна

Смерть
13.06.1903
Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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