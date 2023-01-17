Жуков Семен Михайлович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти13.06.1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Жуков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1850
Сын: Жуков Александр Семенович
Мать ребёнка: Жукова Вера Прокопьевна
Рождение ребёнка
11.04.1855
Дочь: Жукова Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Жукова Вера Прокопьевна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Жукова Вера Прокопьевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Жукова Вера Прокопьевна
Рождение ребёнка
01.01.1953
Дочь: Жукова Агния Семеновна
Мать ребёнка: Жукова Вера Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Вера Прокопьевна
Смерть
13.06.1903