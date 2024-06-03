Белова (Калинина) Ксения Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Калинина) Ксения Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Калинин Савелий

Мать: Калинина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Анатолий Ефимович

Отец ребёнка: Белов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1932

Дочь: Маркова (Белова) Фаина Ефимьевна

Отец ребёнка: Белов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Белов Иван Ефимьевич

Отец ребёнка: Белов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Белов Алексей Ефимьевич

Отец ребёнка: Белов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Белов Владимир Ефимьевич

Отец ребёнка: Белов Ефим Иванович

Смерть
1996

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