Белова (Калинина) Ксения Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Калинин Савелий
Мать: Калинина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1932
Дочь: Маркова (Белова) Фаина Ефимьевна
Отец ребёнка: Белов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Белов Иван Ефимьевич
Отец ребёнка: Белов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Белов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Белов Ефим Иванович
Смерть
1996