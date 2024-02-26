Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Ануфрей Прокофьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Иван Ануфриев (Ич)
Отец ребёнка: Ануфрей Прокофьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Прасковья Ануфриева (Вна)
Отец ребёнка: Ануфрей Прокофьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1850