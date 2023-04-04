Метор (Метер) Давид
Место рожденияМинск, Российская империя
Дата рождения1872
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Метор (метер) Овсей
Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 01.05.1910
Сын: Метер (метор) Даниил (Даня)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1913
Мать ребёнка: ?
Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василевская Рая (Рахиль)
Мать ребёнка: ?
Минск, Российская империя
Смерть
1919
Причина смерти: Болезнь - Сыпной тиф