Метор (Метер) Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метор (Метер) Давид

Место рождения

Минск, Российская империя

Дата рождения

1872

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Метор (метер) Овсей

Мать: Метор (метер) Ревекка (?)

Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 01.05.1910

Сын: Метер (метор) Даниил (Даня)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Метор Овсей Давидович

Мать ребёнка: ?

Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василевская Рая (Рахиль)

Мать ребёнка: ?

Минск, Российская империя
Смерть
1919
Причина смерти: Болезнь - Сыпной тиф
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