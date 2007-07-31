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Поправко Николай Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1924

Дата смерти

31.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1950

Дочь: Черных Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Поправко Валентина Константиновна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1954

Сын: Поправко Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Поправко Валентина Константиновна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поправко Валентина Константиновна

Смерть
31.07.2007
Верхняя Хава, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
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