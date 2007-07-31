Поправко Николай Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1924
Дата смерти31.07.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1950
Дочь: Черных Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Поправко Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
09.01.1954
Сын: Поправко Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Поправко Валентина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.2007
Верхняя Хава, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область