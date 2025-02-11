Зенина (Требунских) Дарья Яковлевна
женский, родилась 1828, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
Супруги
Зенин Исидор Маркович1831 г.р.
Дети
Зенин Роман Исидорович08.10.1850 г.р.
(Зенина) Евпраксия Исидоровна24.07.1854 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1848
Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1850
Отец ребёнка: Зенин Исидор Маркович
Рождение ребёнка
24.07.1854
Дочь: (Зенина) Евпраксия Исидоровна
Отец ребёнка: Зенин Исидор Маркович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Зенина) Ирина Исидоровна
Отец ребёнка: Зенин Исидор Маркович
Рождение ребёнка
01.03.1866
Дочь: (Зенина) Евдокия Исидоровна
Отец ребёнка: Зенин Исидор Маркович
Смерть
Неизвестно