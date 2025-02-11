Зенина (Требунских) Дарья Яковлевна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Зенина (Требунских) Дарья Яковлевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1828, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Супруги
Зенин Исидор Маркович1831 г.р.
Дети
Зенин Роман Исидорович08.10.1850 г.р.
(Зенина) Евпраксия Исидоровна24.07.1854 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
04.02.1848

Муж: Зенин Исидор Маркович

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.10.1850

Сын: Зенин Роман Исидорович

Отец ребёнка: Зенин Исидор Маркович

Рождение ребёнка
24.07.1854

Дочь: (Зенина) Евпраксия Исидоровна

Отец ребёнка: Зенин Исидор Маркович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Зенина) Ирина Исидоровна

Отец ребёнка: Зенин Исидор Маркович

Рождение ребёнка
01.03.1866

Дочь: (Зенина) Евдокия Исидоровна

Отец ребёнка: Зенин Исидор Маркович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.