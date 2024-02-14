Буевич (Маслова) Клавдия Захаровна
Место рожденияКарс, Карсская область, Россия
Дата рождения21.11.1912
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1912
Отец: Маслов Захар
Рождение ребёнка
08.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буевич-Выжляцкий Степан (Стефан) Игнатьевич
Рождение ребёнка
13.07.1938
Дочь: Ибрагимова (Буевич) Галина Степановна
Отец ребёнка: Буевич-Выжляцкий Степан (Стефан) Игнатьевич
Рождение ребёнка
22.04.1940
Сын: Буевич Владимир Степанович
Отец ребёнка: Буевич-Выжляцкий Степан (Стефан) Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буевич-Выжляцкий Степан (Стефан) Игнатьевич
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно