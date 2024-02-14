Буевич (Маслова) Клавдия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буевич (Маслова) Клавдия Захаровна

Место рождения

Карс, Карсская область, Россия

Дата рождения

21.11.1912

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1912

Отец: Маслов Захар

Мать: Маслова (Моисеева) Варвара

Рождение ребёнка
08.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буевич-Выжляцкий Степан (Стефан) Игнатьевич

Рождение ребёнка
13.07.1938

Дочь: Ибрагимова (Буевич) Галина Степановна

Отец ребёнка: Буевич-Выжляцкий Степан (Стефан) Игнатьевич

Рождение ребёнка
22.04.1940

Сын: Буевич Владимир Степанович

Отец ребёнка: Буевич-Выжляцкий Степан (Стефан) Игнатьевич

Рождение ребёнка
20.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буевич-Выжляцкий Степан (Стефан) Игнатьевич

Смерть
1976
Похороны
Неизвестно

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