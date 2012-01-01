Мачалова (Калинина) Ефросинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачалова (Калинина) Ефросинья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1916

Дата смерти

31.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1916

Отец: не указан

Мать: Калинина Евдокия Кузминична

Рождение ребёнка
12.02.1942

Сын: Мачалов Виталий Федорович

Отец ребёнка: Мачалов Федор Петрович

Рождение ребёнка
22.11.1947

Дочь: Малинина Инна Федоровна

Отец ребёнка: Мачалов Федор Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1952

Сын: Мачалов Евгений Федорович

Отец ребёнка: Мачалов Федор Петрович

Смерть
31.12.1991
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