Мачалова (Калинина) Ефросинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1916
Дата смерти31.12.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1916
Отец: не указан
Рождение ребёнка
12.02.1942
Сын: Мачалов Виталий Федорович
Отец ребёнка: Мачалов Федор Петрович
Рождение ребёнка
22.11.1947
Дочь: Малинина Инна Федоровна
Отец ребёнка: Мачалов Федор Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1952
Сын: Мачалов Евгений Федорович
Отец ребёнка: Мачалов Федор Петрович
Смерть
31.12.1991