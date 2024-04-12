Нечипоренко Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1955
Дата смертиОколо 2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955
Бракосочетание
1976
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2014
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно