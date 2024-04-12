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Нечипоренко Александр Иванович

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1955

Дата смерти

Около 2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
1976

Жена: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Около 2014
Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
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