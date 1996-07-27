Аитова Хадича Абуганиевна Абдулганиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1912
Дата смерти27.07.1996
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1912
Рождение ребёнка
01.01.1935
Сын: Аитов Галимжан Ахметгалиевич
Отец ребёнка: Аитов Ахметгали Валиуллович
Рождение ребёнка
19.10.1938
Дочь: Бахтеева Галимя Ахметгалиевна
Отец ребёнка: Аитов Ахметгали Валиуллович
Рождение ребёнка
19.04.1951
Сын: Аитов Фарит Ахмедгалиевич
Отец ребёнка: Аитов Ахметгали Валиуллович
Рождение ребёнка
22.11.1953
Дочь: Яфясова (Аитова) Наиля Ахметгалиевна
Отец ребёнка: Аитов Ахметгали Валиуллович
Смерть
27.07.1996