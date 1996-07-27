Аитова Хадича Абуганиевна Абдулганиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАитова Хадича Абуганиевна Абдулганиевна

Аитова Хадича Абуганиевна Абдулганиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1912

Дата смерти

27.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1912

Отец: Искандаров Абугани абдулгани

Мать: Искандарова Бибиасьма

Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Аитов Галимжан Ахметгалиевич

Отец ребёнка: Аитов Ахметгали Валиуллович

Рождение ребёнка
19.10.1938

Дочь: Бахтеева Галимя Ахметгалиевна

Отец ребёнка: Аитов Ахметгали Валиуллович

Рождение ребёнка
19.04.1951

Сын: Аитов Фарит Ахмедгалиевич

Отец ребёнка: Аитов Ахметгали Валиуллович

Рождение ребёнка
22.11.1953

Дочь: Яфясова (Аитова) Наиля Ахметгалиевна

Отец ребёнка: Аитов Ахметгали Валиуллович

Смерть
27.07.1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.