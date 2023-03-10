Шулаева (Чаусова) Елизавета Васильевна
Место рожденияп.Коновницынка,Куст.обл.Казахстан
Дата рождения11.06.1923
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1923
Отец: Чаусов Василий
Мать: (Никоненко) Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1948
Дочь: Зальцман (Шулаева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шулаев Василий Александрович
Рождение ребёнка
15.05.1950
Сын: Шулаев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шулаев Василий Александрович
Рождение ребёнка
27.07.1952
Сын: Шулаев Валерий
Отец ребёнка: Шулаев Василий Александрович
Рождение ребёнка
29.10.1954
Сын: Шулаев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шулаев Василий Александрович
Смерть
2012