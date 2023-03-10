Шулаева (Чаусова) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулаева (Чаусова) Елизавета Васильевна

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Место рождения

п.Коновницынка,Куст.обл.Казахстан

Дата рождения

11.06.1923

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1923

Отец: Чаусов Василий

Мать: (Никоненко) Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулаев Василий Александрович

Рождение ребёнка
05.04.1948

Дочь: Зальцман (Шулаева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шулаев Василий Александрович

Рождение ребёнка
15.05.1950

Сын: Шулаев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шулаев Василий Александрович

Рождение ребёнка
27.07.1952

Сын: Шулаев Валерий

Отец ребёнка: Шулаев Василий Александрович

Рождение ребёнка
29.10.1954

Сын: Шулаев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шулаев Василий Александрович

Смерть
2012

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