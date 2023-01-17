Осипов Феодор Тарасович
Место рождения
Дата рождения12.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1888
Бракосочетание
26.10.1905
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Осипова Александра Иоанновна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Осипова Александра Иоанновна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Осипова Александра Иоанновна
Смерть
Неизвестно