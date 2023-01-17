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Осипов Феодор Тарасович

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1888

Отец: Осипов Тарас Сергеевич

Мать: Осипова Параскева Клементьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.10.1905

Жена: Осипова Александра Иоанновна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Осипов Тарас Федорович

Мать ребёнка: Осипова Александра Иоанновна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Осипова Александра Иоанновна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Осипова Александра Иоанновна

Смерть
Неизвестно
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