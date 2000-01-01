Лаврентий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Федор Петров
Мать: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Лаврентьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Лаврентьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимия Лаврентьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Лаврентьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Лаврентьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мечайкин Михаил Лаврентьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно