Лаврентий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентий Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Федор Петров

Мать: Анна Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимия Лаврентьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Лаврентьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мечайкин Михаил Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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