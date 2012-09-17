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Пылина (Зуева) Александра Александровна

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Место рождения

д.Дьяково (с\сВяльцево) Коллгривского района Костромской обл

Дата рождения

21.11.1935

Дата смерти

21.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1935

Отец: Зуев Александр Лаврович

Мать: Зуева АЛЕКСАНДРА Михайловна

д.Дьяково (с\сВяльцево) Коллгривского района Костромской обл
Бракосочетание
1955

Муж: Пылин Алексей Кириллович

Петрушино Кологривского р-на Костромской области
Рождение ребёнка
1957

Сын: Пылин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Пылин Алексей Кириллович

Украина Беляевка Одесской обл.
Рождение ребёнка
18.03.1958

Сын: Пылин Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Пылин Алексей Кириллович

Украина Беляевка Одесской обл.
Смерть
21.11.1982
Украина Беляевка Одесской обл.
Причина смерти: Инсульт
Похороны
1982
Украина Беляевка Одесской
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