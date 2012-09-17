Пылина (Зуева) Александра Александровна
Место рожденияд.Дьяково (с\сВяльцево) Коллгривского района Костромской обл
Дата рождения21.11.1935
Дата смерти21.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1935
д.Дьяково (с\сВяльцево) Коллгривского района Костромской обл
Бракосочетание
1955
Петрушино Кологривского р-на Костромской области
Рождение ребёнка
1957
Сын: Пылин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Пылин Алексей Кириллович
Украина Беляевка Одесской обл.
Рождение ребёнка
18.03.1958
Отец ребёнка: Пылин Алексей Кириллович
Украина Беляевка Одесской обл.
Смерть
21.11.1982
Украина Беляевка Одесской обл.
Причина смерти: Инсульт
Похороны
1982
Украина Беляевка Одесской