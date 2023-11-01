Трегубова Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
12.06.1882 ст.

Дочь: Меньших (Трегубова) Акулина Андреевна

Отец ребёнка: Трегубов Андрей Никитин

Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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