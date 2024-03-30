Латынцева (Кузьмина) Серафима Ивановна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Кузьмин Иван Михайлович
Мать: Кузьмина Агафия
Бракосочетание
17.01.1907
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1912
Сын: Латынцев Константин Михайлович
Отец ребёнка: Латынцев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Латынцев Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно