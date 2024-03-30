Латынцева (Кузьмина) Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латынцева (Кузьмина) Серафима Ивановна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Кузьмин Иван Михайлович

Мать: Кузьмина Агафия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
17.01.1907

Муж: Латынцев Михаил Федорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1912

Сын: Латынцев Константин Михайлович

Отец ребёнка: Латынцев Михаил Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Латынцев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Латынцев Михаил Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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