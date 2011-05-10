Лобанов Роман Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Роман Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2011

Отец: не указан

Мать: Лобанова Наталия Леонидовна

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