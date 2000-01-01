Толстикова Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстикова Евфимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1870 по 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1870 по 1871 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1871

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1893 по 1894

Сын: Толстиков Василий

Отец ребёнка: Толстиков Николай

Рождение ребёнка
27.04.1898

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Толстиков Николай

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.05.1898

Сын: Толстиков Игнатий

Отец ребёнка: Толстиков Николай

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстиков Николай

Смерть
Неизвестно
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