Толстикова Евфимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1870 по 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1871
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1893 по 1894
Сын: Толстиков Василий
Отец ребёнка: Толстиков Николай
Рождение ребёнка
27.04.1898
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Толстиков Николай
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.05.1898
Сын: Толстиков Игнатий
Отец ребёнка: Толстиков Николай
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толстиков Николай
Смерть
Неизвестно