Дарья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Евстигней Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Евстигнеевич
Отец ребёнка: Евстигней Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клим Евстигнеевич
Отец ребёнка: Евстигней Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстигней Фёдорович
Смерть
Неизвестно