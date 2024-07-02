Ревин Афанасий Ильин
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Ревин Илья Игнатов
Мать: не указана
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревина Агрипина
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Ревина Агрипина
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Смерть
Неизвестно