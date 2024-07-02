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Ревин Афанасий Ильин

Место рождения

Волчанское, Каменский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Ревин Илья Игнатов

Мать: не указана

Волчанское, Каменский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревина Агрипина

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ревин Иполит Афанасьев

Мать ребёнка: Ревина Агрипина

Волчанское, Каменский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, Ф18, Ревизская сказка по х Волчий, 11.04.1835г.
Смерть
Неизвестно

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