Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Архип (Ов)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1850

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