Качина Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ясько Елена Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ясько Елена Николаевна

Рождение ребёнка
18.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ясько Елена Николаевна

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