Качина Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ясько Елена Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ясько Елена Николаевна
Рождение ребёнка
18.11.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ясько Елена Николаевна