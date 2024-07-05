Кошелев Петр
Место рожденияЯркуль, Купинского района, Новосибирской области
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Кошелев Антон Васильевич
Мать: Маремьяна Егоровна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кошелев Петр
Мать ребёнка: Домна Абрамовна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кошелев Михаил
Мать ребёнка: Домна Абрамовна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кошелев Федор
Мать ребёнка: Домна Абрамовна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
Неизвестно