Кошелев Петр 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошелев Петр

Место рождения

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Кошелев Антон Васильевич

Мать: Маремьяна Егоровна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кошелев Петр

Мать ребёнка: Домна Абрамовна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кошелев Михаил

Мать ребёнка: Домна Абрамовна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кошелев Федор

Мать ребёнка: Домна Абрамовна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
Неизвестно

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