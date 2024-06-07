Домна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти12.03.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гаврила Лаврентьев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Ларькина) Агрофена Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Лаврентьев
Байково
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Гаврила Лаврентьев
Байково
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Гаврила Лаврентьев
Байково
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Гаврила Лаврентьев
Байково
Смерть
12.03.1867
Байково