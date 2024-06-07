Домна Петрова 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

12.03.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларькин Алексей Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Лаврентьев

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Ларькина) Агрофена Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Лаврентьев

Байково
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ларькин Осип Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Лаврентьев

Байково
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ларькин Фёдор Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Лаврентьев

Байково
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ларькин Никита Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Лаврентьев

Байково
Смерть
12.03.1867
Байково

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