Кичко (Пузина) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичко (Пузина) Лидия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1906

Дата смерти

03.06.1999

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1928 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.02.1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1928

Сын: Кичко Владислав Антонович

Отец ребёнка: Кичко Антон Адамович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кичко Антон Адамович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кичко Антон Адамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичко Антон Адамович

Смерть
03.06.1999
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