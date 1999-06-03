Кичко (Пузина) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1906
Дата смерти03.06.1999
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1906
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1928
Сын: Кичко Владислав Антонович
Отец ребёнка: Кичко Антон Адамович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кичко Антон Адамович
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кичко Антон Адамович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кичко Антон Адамович
Смерть
03.06.1999