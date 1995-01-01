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Черняновский Иван Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Черняновский Евсей Феоктистович

Мать: Черняновская Марина Николаевна

Военная служба
1939
Звание: старшина 2 статьи Военная часть: э/м "Стойкий"
Рождение ребёнка
05.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черняновская Ольга Степановна

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняновский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Черняновская Ольга Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняновская Ольга Степановна

Смерть
1995
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