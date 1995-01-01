Черняновский Иван Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Военная служба
1939
Звание: старшина 2 статьи Военная часть: э/м "Стойкий"
Рождение ребёнка
05.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черняновская Ольга Степановна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняновский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Черняновская Ольга Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995