Шипицын Дмитрий (Митька) Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицын Дмитрий (Митька) Степанов

Шипицын Дмитрий (Митька) Степанов

Место рождения

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипицын Степан Павлов

Мать: не указана

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипицын Артемий (Артюшка) Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Артюшка Дмитриев сын Шипицын сказался, родом де он, Артюшка, Татмыцкой слободы слободчиков сын. У него дети Гришка осми лет, Ивашко четырех лет. Скота две лошади, рогатова то ж, три овцы. А пашни у не... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шепицын Арсений (Сенька) Шипицын

Мать ребёнка: не указана

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Пятидесятник Сенька Дмитриев сын Шипицын сказался, родом де он, Сенька, Тарского Татмыцкой слободы слободчиков сын. У него сын Алешка трех лет. Скота десять лошадей з жеребяты, рогатова то ж, дватцать... Показать все
Рождение ребёнка
1659

Сын: Шипицын Максим Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Максимко Дмитриев сын Шипицын сказался, родом де он, Максимко, Татмыцкой слободы слободчиков сын. У него дети Ивашко осьми лет, Гришка трех лет. Скота лошадь да корова. А пашни у него паханые, полдес... Показать все
Место жительства
1710
Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.