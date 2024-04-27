Шипицын Дмитрий (Митька) Степанов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шипицын Степан Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипицын Артемий (Артюшка) Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Артюшка Дмитриев сын Шипицын сказался, родом де он, Артюшка, Татмыцкой слободы слободчиков сын. У него дети Гришка осми лет, Ивашко четырех лет. Скота две лошади, рогатова то ж, три овцы. А пашни у не... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шепицын Арсений (Сенька) Шипицын
Мать ребёнка: не указана
Пятидесятник Сенька Дмитриев сын Шипицын сказался, родом де он, Сенька, Тарского Татмыцкой слободы слободчиков сын. У него сын Алешка трех лет. Скота десять лошадей з жеребяты, рогатова то ж, дватцать... Показать все
Рождение ребёнка
1659
Мать ребёнка: не указана
Максимко Дмитриев сын Шипицын сказался, родом де он, Максимко, Татмыцкой слободы слободчиков сын. У него дети Ивашко осьми лет, Гришка трех лет. Скота лошадь да корова. А пашни у него паханые, полдес... Показать все
Место жительства
1710
Смерть
Неизвестно