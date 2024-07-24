Мазнева (Кольцова) Лидия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.2016
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.03.2018
Дочь: Мазнева Софья Егоровна
Отец ребёнка: Мазнев Егор Александрович
Рождение ребёнка
11.07.2023
Дочь: Мазнева Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Мазнев Егор Александрович