Мазнева (Кольцова) Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазнева (Кольцова) Лидия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.09.2016

Муж: Мазнев Егор Александрович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.03.2018

Дочь: Мазнева Софья Егоровна

Отец ребёнка: Мазнев Егор Александрович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.07.2023

Дочь: Мазнева Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Мазнев Егор Александрович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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