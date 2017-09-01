Чугуров Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1925
Дата смерти01.09.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1925
Рождение ребёнка
26.05.1950
Сын: Чугуров Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1953
Дочь: Чугурова Зоя Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чугурова Елизавета Фёдоровна
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
01.09.2017