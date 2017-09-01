Чугуров Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугуров Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1925

Дата смерти

01.09.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1925

Отец: Чугуров Степан Петрович

Мать: Понякшина Пелагея Фроловна

Рождение ребёнка
26.05.1950

Сын: Чугуров Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1953

Дочь: Чугурова Зоя Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чугурова Елизавета Фёдоровна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
01.09.2017
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