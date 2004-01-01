Виноградова (Антонова) Дарья Антоновна
Место рождения
Дата рождения08.03.1913
Дата смерти01.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1913
Отец: Антонов Антон
Мать: Антонова Варвара
Бракосочетание
08.12.1937
Рождение ребёнка
28.08.1938
Дочь: Иванова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
23.12.1939
Дочь: Виноградова Геля Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
20.05.1949
Дочь: Виноградова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
25.04.1954
Сын: Виноградов Николай Иванович
Отец ребёнка: Виноградов Иван Михайлович
Смерть
01.01.2004