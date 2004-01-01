Виноградова (Антонова) Дарья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградова (Антонова) Дарья Антоновна

Виноградова (Антонова) Дарья Антоновна

Место рождения

Белохребтово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.03.1913

Дата смерти

01.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1913

Отец: Антонов Антон

Мать: Антонова Варвара

Белохребтово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
08.12.1937

Муж: Виноградов Иван Михайлович

Саблино, Тосненская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1938

Дочь: Иванова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов Иван Михайлович

Саблино, Тосненская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1939

Дочь: Виноградова Геля Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
20.05.1949

Дочь: Виноградова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
25.04.1954

Сын: Виноградов Николай Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Михайлович

Смерть
01.01.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close